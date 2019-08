Infortunio Isco, lungo stop per lo spagnolo

Mariano Isco infortunato. Il calciatore del Real Madrid ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale destro e dovrebbe rimanere fuori per un bel po’ di tempo. Salta dunque qualsiasi ipotesi di calciomercato che lo possa legare alla Juventus.

I bianconeri lo avevano cercato in passato a più riprese con Massimiliano Allegri che non aveva mai negato di stravedere per lui. Giocatore tecnico e di grande talento sembrava il colpo in canna della società per dare più opzioni a Maurizio Sarri.

