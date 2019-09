Mario Mandzukic lascia la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime news vogliono il croato in Premier League già a gennaio: ecco dove.

Dopo il fallimento della trattativa con il Qatar, il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere davvero lontano dalla Juventus. Dopo il rifiuto per motivi economici di questa proposta “esotica”, l’attaccante croato adesso è molto vicino al trasferimento in Premier League: per lui è pronto un buon contratto ed i bianconeri sembrano essere soddisfatti economicamente.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: vola in Premier League

Il Manchester United vuole Mario Mandzukic e già in estate aveva provato ad approciare il ragazzo ex Bayern Monaco che vanta una notevole esperienza in campo e fuori. E’ infatti un grande uomo spogliatoio, silenzioso ma sempre molto presente: insomma, la sua opinione si fa sentire.

Alla Juventus ormai il suo ciclo è finito e la valutazione di 12 milioni di euro fatta dalla Vecchia Signora sembra essere stata accettata dai Red Devils che, adesso, sognano il grande colpo in attacco.

Dall’altra parte c’è però il croato che, a differenza di quest’estate, sembra essere propenso ad accettare la proposta che arriva dalla Premier League, dall’Inghilterra. Sarà la volta buona? Staremo a vedere a gennaio.

