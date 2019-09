Pagelle Torino Milan, i voti della partita: Piatek e Belotti rispondono presente

Pagelle Torino Milan, i voti della partita di Serie A 2019-2020: tra granata e rossoneri una partita di vitale importanza.

Torino Milan ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre avevano l’obiettivo e il compito di rilanciare le loro ambizioni di classifica, viste le sconfitte del turno precedente. Ed è per questo che è andato in scena un match giocato sul filo del rasoio. Ecco le pagelle della sfida tra granata e rossoneri.

Pagelle Torino Milan, tutti i voti

Sirigu 6,5

Izzo 6

Bremer 5,5

Lyanco 5,5

De Silvestri 6

Rincon 5,5

Baselli 5,5

Aina 6

Verdi 5

Zaza 5

Belotti 7

Pagelle Torino Milan ci portano ora ad analizzare i voti della squadra allenata da Giampaolo.

Donnarumma 6,5

Calabria 6,5

Musacchio 6,5

Romagnoli 6,5

Hernandez 6,5

Calhanoglu 6

Bennacer 6

Kessiè 6

Suso 6

Piatek 7

Leao 6,5

Pagelle Torino Milan, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Torino Milan dimostrano come, nel complesso, la partita è stata combattuta ed equilibrata fino all’ultimo. Piatek ha ripreso a segnare, ma la risposta di Belotti è stata puntuale e immediata. La sfida del gol è finita quindi in parità. A mancare però in casa granata è stato soprattutto mancato il centrocampo. Baselli e Rincon non sono riusciti a illuminare e a dettare i tempi e i ritmi della manovra. In casa rossonera ha invece brillato soprattutto la difesa, sempre attenta e ordinata. Insomma, un match godibile e bello da guardare, con due squadre che sono apparse ancora in convalescenza.

