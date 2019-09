Tonali continua a essere nei pensieri della Juventus. Il Brescia intanto sembrerebbe aver stabilito il prezzo per il centrocampista.

Sandro Tonali continua a essere l’oggetto del desiderio di molti club di Serie A. Tra questi c’è senza alcun dubbio anche la Juventus. I bianconeri devono però fare i conti, oltre che con la concorrenza, rappresentata in primis dall’Inter, anche con la richiesta economica del Brescia.

Calciomercato Juventus, ecco il prezzo di Tonali

E, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Brescia’ il club lombardo avrebbe deciso e stabilito il prezzo di Tonali. Il patron Cellino non sembrerebbe esser disposto a scendere sotto i 50 milioni di euro, con tante squadre pronte a dare l’assalto al calciatore e a sferrare l’attacco decisivo. La Juventus studia e valuta, pensando a una richiesta economica che potrebbe apparire un po’ esagerata e a un’ipotetica asta pronta a scatenarsi.

Come detto, quindi i bianconeri, oltre all’Inter, sarebbero in piena corsa per aggiudicarsi il centrocampista classe 2000, entrato anche nel giro della nazionale. Da non sottovalutare però anche la concorrenza internazionale, con Borussia Dortmund e Manchester United in pole. Sia tedeschi che inglesi infatti avrebbero seguito nell’ultimo periodo le prestazione di Tonali. Insomma, il gioiello del Brescia è sempre più al centro del calciomercato e di trattative. Le sue qualità sono indiscutibili e il suo valore cresce di partita in partita. Cellino si sfrega le mani, immaginando un vera e propria asta. La Juventus al momento resta alla finestra, ma il prezzo sarebbe comunque stato fissato.

