Emre Can titolare in Juventus Spal? Maurizio Sarri ha parlato di lui in conferenza stampa e la sua idea sul centrocampista turco sembra cambiata.

Sembra essere finalmente svoltata la stagione, almeno in Serie A, per Emre Can: al netto dell’esclusione del centrocampista turco dalla lista Champions, Maurizio Sarri ha parlato di lui nella conferenza stampa pre Juventus Spal: c’è la possibilità che possano giocare titolare domani pomeriggio?

Emre Can titolare Juventus Spal? La scelta di Sarri

In conferenza stampa l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in merito alla situazione di Emre Can: come avevamo percepito, l’esclusione dalla lista Champions per l’Europa non l’ha fatto stare bene ma, secondo l’allenatore, in queste settimane ha risposto piuttosto bene in allenamento.

Basterà per partire dal 1′ domani contro Leonardo Semplice? E’ molto difficile, se non impossibile, ma probabilmente più avanti nel corso della stagione ci sarà spazio anche per lui.

