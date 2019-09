Federico Cherubini ha guadagnato fama oggi durante la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus Spal. Il collaboratore è stato tirato in mezzo dal tecnico.

I bianconeri hanno a disposizione un solo terzino, Juan Cuadrado. Mattia De Sciglio e Danilo sono indisponibili per problemi fisici, mentre Alex Sandro è dovuto tornare in Brasile per un lutto. Il tecnico ha specificato: “Ho visto che Cherubini era sinistro, pensavo di provarlo oggi. La difesa a tre per me è difficile da vedere se non in alcuni tratti della partita. Questo perché poi per come difendiamo potremmo schiacciarci troppo indietro e andare a cinque”.

Federico Cherubini, chi è? Juventus: Sarri, “Ho provato Cherubini”

Federico Cherubini guadagna un po’ di spazio con le parole di Maurizio Sarri. L’uomo è stato promosso a responsabile del settore giovanile della Juventus dopo l’addio di Beppe Marotta nella scorsa stagione. Ha un contratto con la Juventus ancora di due anni. E’ stato nel mirino di Cagliari, Milan e Udinese che avrebbero fatto proposte anche alla Juventus per liberarlo.

Alla fine terzino sinistro dovrebbe giocare Blaise Matuidi che in questo inizio di stagione è stato tra i migliori della squadra bianconera impegnato come interno sinistro del centrocampo a tre. Non è da escludere la soluzione con Emre Can a destra e Cuadrado a sinistra.

