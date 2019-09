Le probabili formazioni di Juventus Spal ci regalano delle sorprese con diversi big che rimarranno fuori per problemi fisici.

In difesa non ci saranno Danilo e Mattia De Sciglio, fermati da problemi muscolari. Alex Sandro invece è tornato in Brasile per un pesante lutto familiare. Davanti invece rimane ko Douglas Costa che sarà ancora a lungo ai box. Sono diversi i calciatori che si spera possano poi entrare in forma.

Juventus Spal probabili formazioni: out 4 big!

Juventus Spal probabili formazioni ci porteranno a delle sorprese molto interessanti con Maurizio Sarri che potrebbe schierare Blaise Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Ecco i possibili schieramenti:

Juventus 4-3-1-2 – Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Khedira, Pjanic, Bentancur; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici

