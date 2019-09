Paredes alla Juve è una pista che potrebbe aprirsi nelle ultimissime ore. Il calciomercato riapre a gennaio ma la trattativa partirebbe già da oggi.

Si aspettava un inizio di anno diverso Leandro Paredes. L’ex centrocampista di Roma e Zenit San Pietroburgo, oggi al Psg, non sta trovando praticamente spazio tra le fila di Tuchel: il ragazzo vorrebbe per questo motivo andare a cambiare aria già a gennaio, con la Juventus che è alla finestra per un colpo low-cost, magari in prestito.

Paredes alla Juve, Calciomercato: offerta per un prestito

Difficilmente la formula di trasferimento di Leandro Paredes alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato sarà diversa da quella del prestito: il ragazzo classe 1992, infatti, ha un prezzo di cartellino superiore ai 25 milioni di euro e, in aggiunta, rischierebbe di trovare non molto spazio anche tra le fila di Sarri.

La buona notizia, però, è che i rapporti tra le due formazioni sono eccellenti vista la sinergia che si è creata con l’affare Buffon. Continuerà anche in questa nuova sessione che prenderà piede tra pochi mesi? Staremo a vedere che cosa accadrà.

