Pagelle Juventus Spal, tutti i voti della partita di Serie A: i bianconeri ospitavano a Torino la formazione di Leonardo Semplici, ecco come è andata.

I bianconeri di Maurizio Sarri hanno ospitato quest’oggi la Spal di Leonardo Semplici che non è senz’altro partita bene in quest’annata, complice il pesante ko nello scontro diretto contro il Lecce. Non va di certo meglio ai bianconeri che hanno faticato contro il Brescia, sebbene siano riusciti a vincere in rimonta.

La Vecchia Signora quest’anno non riesce, o quantomeno fa fatica, a finire una gara con la porta inviolata, complice qualche svarione in fase difensiva e, soprattutto, un Szczesny non particolarmente convincente (oggi infatti ha giocato Buffon)

In attacco la situazione non sembra, almeno fino a questo momento, andare meglio, con Gonzalo Higuain con le polveri bagnate nonostante l’enorme impegno, un Paulo Dybala lontano dal progetto ed un Federico Bernardeschi in lenta regressione.

La difesa, però, complice i numerosi infortuni, è il vero problema: De Ligt è ancora acerbo, Demiral non ha convinto all’esordio ed il solo Bonucci non basta a tenere in piedi il tutto, con Rugani ormai fuori dalle scelte tecniche.

Gli stop di De Sciglio e Danilo, con Alex Sandro out per gravi motivi familiari, costringe Sarri ad inventarsi soluzioni fantasiose: saranno sufficienti?

Voti Juventus Spal: pagelle partita Serie A

Buffon 6.5

Cuadrado 6.5

Bonucci 6.5

De Ligt 6.5

Matuidi 6.6

Khedira 6.5

(60′ Emre Can 6)

Pjanic 7.5

Rabiot 5

(77′ Bentancur 6)

Ramsey 7

(65′ Bernardeschi 6)

Dybala 7

Ronaldo 7

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK