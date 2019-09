Calciomercato Juve, un importante obiettivo per la difesa si complica sempre più. Gli aggiornamenti parlano di una concorrenza che aumenta ad ogni ora.

Si complica e non poco la pista che porterebbe Alderweireld alla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti e rumors riguardo al calciomercato Juve parlano di una contromossa importante del Manchester United per il difensore centrale del Tottenham in scadenza di contratto a fine stagione. Paratici, però, ha un asso nella manica.

Calciomercato Juve, Alderweireld: Paratici ha un piano

Alderweireld è un’occasione per il calciomercato Juve davvero importante dal momento che il ragazzo è in scadenza di contratto con gli Hotspur e non sembra avere assolutamente intenzione di prolungare la sua esperienza in questa compagine.

Il costo del cartellino pari a zero ovviamente ha attirato l’attenzione di moltissimi club come ad esempio la Roma che, dopo Smalling, vorrebbe andare a pescare ancora in Inghilterra. Fabio Paratici, però, ha un piano per portare il ragazzo a Torino e vorrebbe sfruttare i buoni rapporti proprio con il Tottenham.

Quando è nato questo importante canale? Quando la formazione bianconera ha chiesto informazioni riguardo ad Eriksen. Sebbene l’assalto non sia mai di fatto partito, i rapporti tra le due dirigenze si sono cementate: per questo motivo non è da escludere, complice l’emergenza difesa in casa Juve, un assalto già a gennaio per il ragazzo, magari con un piccolo incentivo al Tottenham per il cartellino.

