Bernardeschi, Juventus Leverkusen: “Io triste? No…”

Federico Bernardeschi ha parlato alla fine di Juventus Leverkusen nella quale è tornato titolare e ha segnato anche il gol del 2-0.

Ecco le sue parole a Sky Sport: “Ho saputo alla riunione che avrei giocato. Sono contento perché ho lavorato bene durante un periodo difficile. Sono felice per la prestazione e si è vista la Juventus che vogliamo sempre vedere. Io triste? Io lavoro sempre. Sono mentalizzato che devi dimostrare non solo in partita, ma anche durante l’allenamento nella settimana. Si deve lavorare bene e questo paga sempre facendosi trovare pronto quando arriva la chiamata”.

Bernardeschi, Juventus Leverkusen: il ruolo da trequartista

Federico Bernardeschi aggiunge: “Io trequartista oggi? Mi piace tanto giocare lì perché spazio su tutto il fronte. Il mister mi ha chiesto di pressare e credo che noi tre là davanti siamo stati bravi a dare il primo pressing e così aiuti la squadra ad essere solida e corta e così si vincono le partite. Abbiamo messo in difficoltà gli avversari e abbiamo sporcato sempre le prime giocate loro”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK