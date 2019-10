Cuadrado tra duttilità e rinnovo: i piani della Juventus per il colombiano

Cuadrado si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere di Sarri. La Juventus studia un piano per il colombiano.

Emergere nell’emergenza. Questo gioco di parole può tranquillamente descrivere l’apporto dato in queste settimane da Juan Cuadrado. Il colombiano ha messo in mostra tutta la sua duttilità e utilità, caratteristiche che avevano spinto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri a chiederne la permanenza in sede di mercato, quando le voci di un addio iniziavano a prendere corpo. I tanti infortuni, tra cui quello di Danilo, hanno fatto il resto.

Futuro Cuadrado, ecco il piano della Juventus

E allora ecco che la situazione contrattuale di Cuadrado diventa una questione importante. Il contratto dell’ex Chelsea scade nel giugno del 2020 ed ecco che appare chiaro che Paratici dovrà iniziare a lavorare per il rinnovo. Perché la Juventus non vuole lasciarsi scappare un giocatore che ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly. L’incontro con Lucci, procuratore del colombiano, non è ancora stato ufficialmente fissato, ma l’idea e la volontà appare abbastanza evidente. Serviranno lungimiranza e pianificazione.

E intanto anche stasera Cuadrado partirà titolare nella sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen. Ed è proprio in Europa che è arrivata alla svolta, con quel gol all’Atletico Madrid. Un tiro a giro che ha cambiato le gerarchie di Sarri e che ha permesso al buon Juan di essere un pilastro quasi intoccabile e imprescindibile. Il campo sta dicendo ciò. Ed è per questo che il rinnovo sarebbe cosa buona e giusta. Perdere il 31enne sarebbe un errore di valutazione da non sottovalutare.

