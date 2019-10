Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: il Betis Siviglia ci pensa per...

Emre Can potrebbe lasciate la Juventus nel mercato di gennaio. Il centrocampista tedesco di origine turca è finito nel mirino del Betis Siviglia.

La situazione Emre Can è una delle questioni più delicate e complicate in casa Juventus. Il centrocampista tedesco è stato escluso dalla lista per la Champions League e la sua reazione ha scatenato un vero e proprio caso. A cercare di calmare le acque è stato Paratici qualche giorno fa: “Emre Can si sta allenando bene. L’allenatore l’apprezza e sono sicuro che troverà spazio“. Nonostante queste parole però l’addio a gennaio pare l’ipotesi più plausibile.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: Betis Siviglia sul giocatore

L’ultima voce sul futuro dell’ex Liverpool arriva direttamente dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano iberico ‘Estadio Deportivo’, su Emre Can ci sarebbe l’interesse del Betis Siviglia. Il centrocampista della Juventus sarebbe una vera e propria priorità per il club spagnolo, alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche. L’idea degli andalusi sarebbe quella di mantenere i quattro centrali della linea mediana e di concentrare l’investimento su un centrocampista difensivo che dia equilibrio e liberi William, Guardado o Canales.

Ma quale sarà quindi il futuro di Emre Can? Difficile stabilirlo ora, ma molto probabilmente la cessione a gennaio arriverà, anche per un semplice sfoltimento della rosa. Nulla però può esser escluso. Le parole di Paratici tengono aperto uno spiraglio. Ora la palla spetta a Sarri. Se il tedesco dovesse trovare spazio la situazione potrebbe cambiare. I prossimi saranno quelli decisivi.

