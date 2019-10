Havertz alla Juventus, Calciomercato: per il tedesco servono 80 milioni

Juventus Bayer Leverkusen ha anche un aspetto legato al mercato. I bianconeri infatti sono interessati a Havertz, gioiello dei tedeschi.

Il Bayer Leverkusen stasera sarà avversario della Juventus in una sfida valida per la fase a gironi di Champions League. Il match però può diventare un’occasione anche per parlare di mercato. I bianconeri sono infatti interessati ad Havertz, gioiello dei tedeschi.

Havertz alla Juventus, Calciomercato: ecco il prezzo del centrocampista

I piemontesi però dovranno fare i conti con una concorrenza nutrita e agguerrita, rappresentata da Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Insomma, il gotha del calcio europeo ha messo gli occhi su Havertz e lo segue con attenzione. Il problema potrebbe anche essere rappresentato dalla richiesta economica del Leverkusen. La società teutonica non sembra esser intenzionata a scendere sotto gli 80 milioni di euro. E il prezzo inoltre sembra esser destinato a salire, soprattutto se il ventenne dovesse confermarsi ed esplodere definitivamente.

La Vecchia Signora però vuole farsi trovare e sferrare l’assalto decisivo. L’interesse c’è e a confermarlo è stato lo stesso Maurizio Sarri nella conferenza stampa di ieri: “Havertz unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche. Il Bayer Leverkusen attualmente lo sta utilizzando dietro l’attaccante centrale o esterno. Mi sembra davvero un giocatore completo, che potrebbe giocare anche da centrocampista totale senza alcun tipo di problema. Inoltre non va dimenticato che stiamo parlando di un classe ’99. Vederlo in campo con quelle qualità e quella personalità sicuramente fa pensare che diventerà importantissimo, uno dei più importanti d’Europa”. Parole d’amore e di stima, che sembrano preludere alla nascita di una vera e propria trattativa.

