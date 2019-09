Altro risultato negativo per la Juventus Under 23. La squadra allenata da Fabio Pecchia è stata battuta in casa 4-1 dal Monza.

Altro risultato negativo per la Juventus Under 23. Gli uomini di Fabio Pecchia sono stati sconfitti per 4-1 nel match, giocatosi al Moccagatta di Alessandria, dal Monza di Cristian Brocchi. Un risultato senza appello e che descrive alla perfezione una partita senza storia.

Juventus Under 23, pesante sconfitta con il Monza

La supremazia della squadra ospite è apparsa chiara fin dalle prime battute. Il vantaggio è infatti arrivato dopo appena otto minuti e a firmarlo è stato Brighenti. Ne passano soltanto altri otto ed è subito raddoppio, con Finotto che buca Loria. Ed è lo stesso Finotto al 20′ a siglare addirittura il tris. Dopo appena venti minuti la Juventus Under 23 è già sotto di tre gol. C’è comunque un tentativo di reazione, seppur timida, degli uomini di Pecchia. Il Monza però appare assoluto padrone del campo.

Il gol di Mota Carvalho, perfettamente servito da Han, sembra dare quantomeno un senso alla ripresa. I bianconeri però non riescono a pungere e a riaprire definitivamente il match. Ed ecco che Marchi all’88’ cala il poker. Un 1-4 che non ammette alcun tipo di replica e che mette in mostra le lacune e le debolezze di una squadra che con sei punti in sette partite, si ritrova in piena zona play out. Vola invece il Monza, che con questi tre punti consolida il suo primato con 18 punti. Per Pecchia tanto lavoro da fare e poche certezze da cui ripartire.

