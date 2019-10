Cristiano Ronaldo spaventa i tifosi della Juventus e non solo. Il portoghese ha infatti ammesso di aver iniziato a pensare al ritiro.

“Ho iniziato a pensare al ritiro dal mondo del calcio“. Queste parole di Cristiano Ronaldo hanno spaventato e non poco i tifosi della Juventus e in generale tutti i suoi fan. Il portoghese ha concesso un’intervista a ‘Sport Bible’, dove sono stati toccati tantissimi argomenti.

Juventus, Cristiano Ronaldo pensa al ritiro

Cristiano Ronaldo ha parlato quindi del suo futuro, analizzando la sua carriera parallela, quella da imprenditore: “Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo e il gioco del calcio. Negli ultimi cinque anni è però iniziato il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio. Quando? Non lo so. Ma nessuno può sapere cosa accadrà tra un anno o due“. Parole chiare quelle del lusitano, che inizia già a pensare e a progettare la sua vita una volta appesa gli scarpini al chiodo.

CR7 ha poi voltato la sguardo al passato, pensando ai sacrifici fatti e agli obiettivi raggiunti: “Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, dedizione e passione per raggiungere ciò che ho nel calcio. Al di fuori del calcio non sono ancora al top, ma sono un ragazzo competitivo e non mi piace essere il numero due o il numero tre. Il vero problema? Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nel saperla gestire. Ciò che conta è avere fiducia in te stesso“. Insomma, dichiarazioni di chi ha già le idee chiare, ma sa che al momento i tifosi vogliono ammirarlo. Quantomeno per un altro po’.

