Cristiano Ronaldo squalificato per la prova tv? Il calciatore portoghese, secondo alcuni, rischia di saltare il big match di domenica.

Le immagini che girano in rete parlano di un calcetto arrivato a margine della sfida contro la Spal nei confronti di Vicari. Si tratta di un fallo abbastanza evidente, ma che l’arbitro e il Var hanno visto e hanno deciso di non sanzionare domenica scorsa.

Ronaldo squalificato prova tv? Rischia di saltare Inter Juventus

Proprio per questo l’idea che Ronaldo possa essere squalificato per la prova tv appare assai remota. Il portoghese ha fatto un fallo che si poteva evitare, ma che non è assolutamente frutto di una condotta violenta cosa che può essere sanzionata dalla prova tv.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK