Video Gol Higuain Juventus Bayer Leverkusen: la sblocca il Pipita!

Video Gol Higuain Juventus Bayer Leverkusen, sblocca la partita il Pipita con un gol bellissimo da vero goleador. Guarda la rete cliccando qui.

Grandissimo gol del Pipita che sblocca la partita con un grandissimo gol approfittando di un errore colossale di Tah che colpisce il pallone di testa, ma la palla finisce tra i piedi del Pipita che la mette in rete, nell’angolino basso. E’ 1-0.

Video gol Higuain Juventus Bayer Leverkusen: Pipita decisivo!

Non è una partita da sottovalutare, anche dopo l’ottima prestazione contro la Spal e, soprattutto, i primi 60 minuti a dir poco eccellenti contro l’Atletico Madrid. I bianconeri di Sarri proveranno a sconfiggere i tedeschi del Bayer che hanno iniziato davvero malissimo questa stagione di Champions League con una pesante sconfitta, per di più in casa, contro la Lokomotiv Mosca.

Staremo a vedere se l’estro ed il talento di Cristiano Ronaldo, i gol di Higuain, la gioventù di De Ligt e tutti gli altri in campo riusciranno ad avere la meglio su questa compagine che non sembra poter spaventare in termini di risultati; allo stesso tempo, però, il talento all’interno della formazione militante in Bundesliga, dove si può vedere l’ex Howedes, l’anno scorso alla Vecchia Signora tra panchina ed infermeria, che guiderà la difesa.

Insomma, non sarà una gara semplice per i piemontesi che però potranno contare sul calore e la spinta del proprio pubblico.

