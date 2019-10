Video Juventus Bayer Leverkusen highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Juventus Bayer Leverkusen highlights: le immagini dei gol e delle azioni salienti delle partita di Champions League. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Bayer Leverkusen è stata senza alcun dubbio una partita godibile e divertente. I bianconeri erano alla ricerca della prima vittoria in Champions League. Identico il discorso per i tedeschi, sconfitti un po’ a sorpresa dalla Lokomotiv Mosca nel debutto stagionale nella competizione, disputatosi di fronte al proprio pubblico.

Video Juventus Bayer Leverkusen highlights: le immagini della partita

In campo c’era davvero tanta qualità. In casa bianconera tutti gli occhi non potevano non essere puntati su Cristiano Ronaldo. Il portoghese d’altronde ha nella Champions League il suo habitat naturale. L’ex Real Madrid tra l’altro, nel match di campionato di sabato con la Spal, ha dimostrato di aver perfettamente recuperato dal leggero problema fisico della scorsa settimana. Fari accesi anche su Pjanic, in condizioni a dir poco scintillanti, come dimostrati dalle reti contro Brescia e Spal, e Ramsey, che in poco tempo ha davvero conquistato tutti, Sarri in primis. Era invece Havertz la vera attrattiva del Bayer Leverkusen. Il centrocampista è il vero gioiello dei tedeschi e anche oggi ha dimostrato perché su di lui ci sono tanti top club europei, Juventus compresa.

Nei video gol highlights di Juventus Bayer Leverkusen si potranno vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che per i bianconeri valeva tre punti fondamentali nella corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Perché d’altronde la coppa dalle grandi orecchie è il più grande obiettivo in quel di Vinovo.

