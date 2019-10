Genk Napoli formazioni ufficiali, le scelte di Ancelotti per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: c’è Lozano, Mertens in panchina.

Dopo l’importante quanto inaspettato successo per 2-0 in casa al San Paolo contro il Livepool, il Napoli scende in campo in Belgio contro il Genk. Ecco le scelte di Carlo Ancelotti che dovrebbero stupire tutti: dentro Lozano, fuori Mertens.

Formazioni Ufficiali Genk Napoli: dentro Lozano, Mertens out

Al momento queste sono le probabili formazioni della partita e dovrebbero vedere la conferma di Di Lorenzo terzino, con Mario Rui dall’altra parte. In mezzo invece confermatissimi Manolas e Koulibaly.

A centrocampo invece spazio a Callejon ed Insigne come esterni, ali pure, mentre in mezzo Allan dovrebbe avere la meglio sulla concorrenza per un posto accanto a Fabian Ruiz.

In avanti invece c’è una grande novità: fuori Dries Mertens, dentro Lozano che avrà la sua chance accanto a Milik, favorito su Llorente.

GENK (4-3-3): Coucke; Maele, Lucumì, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala. Allenatore: Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. Allenatore: Ancelotti

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK