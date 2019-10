Mario Mandzukic al Manchester United è un affare molto vicino alla conclusione: i bianconeri sono pronti a cederlo e Solskjaer si espone pubblicamente.

Ci siamo, è il momento decisivo per Mandzukic al Manchester United: gli inglesi, infatti, hanno deciso di esporsi pubblicamente per l’attaccante croato che, come immaginavamo, ormai è totalmente lontano dal progetto di Maurizio Sarri. Sebbene sia di fatto l’alternativa numero uno ad Higuain, il croato non sta giocando: Solskjaer ha parlato chiaro.

Mandzukic al Manchester United, calciomercato Juventus: Solskjaer si espone

Per portare Mandzukic allo United le ultimissime news di calciomercato Juventus riportano una frase molto importante del tecnico dei Red Devils che ha confessato ai microfoni di una testata inglese che la sua squadra ha necessariamente bisogno di un attaccante.

Il messaggio è chiaro e potrebbe essere indirizzato proprio al croato che rappresenta quella soluzione low-cost per la compagine militante in Premier League per poter coprire un tassello importante all’interno di una rosa di eccellente qualità.

Insomma, la formazione di Pogba e compagni l’ex prima punta di Bayern Monaco sarebbe un acquisto davvero importante, soprattutto per il fatto che, sebbene difficilmente sarebbe titolatissimo, il ragazzo potrebbe trovare senz’altro in quantità maggiore in termini di minutaggio rispetto a quanto farebbe alla Juve.

