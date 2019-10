Calciomercato Juventus, retroscena inaspettato: tre anni fa un giovane attaccante ha rifiutato i bianconeri per trasferirsi al Salisburgo. Paratici beffato.

Non capita spesso che un calciatore, soprattutto giovane, rifiuti i bianconeri ma così è successo. Il giocatore in questione è Haland, attaccante di 19 anni oggi di proprietà del Salisburgo. Il ragazzo, infatti, ha raccontato alla Bbc che ai tempi in cui giocava nel Molde i bianconeri lo avevano cercato ma lui ha rifiutato la destinazione: ecco perchè e tutte le ultime news di calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, Holand rifiuta i bianconeri

Il ragazzo ha svelato che era davvero vicinissimo al trasferimento ma poi non se n’è fatto nulla: il motivo è molto semplice, pensava fosse troppo presto per trasferirsi in un top club. Al contrario, Holand al Salisburgo ha trovato l’ambiente giusto per crescere e maturare e soprattutto avere la possibilità di giocare con una certa continuità.

Insomma, il motivo da questo punto di vista è assolutamente ragionevole e lo si può capire, tuttavia fa sempre impressione quando un calciatore, soprattutto se giovanissimo, rifiuta una squadra blasonata come la Vecchia Signora.

Le ultime news di calciomercato Juve parlano proprio di un ritorno di fiamma da parte della società di Corso Galileo Ferraris nei confronti proprio della giovane punta che proprio contro il Liverpool è andato ancora a segno. Questa sarà la volta buona?

