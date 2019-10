Juventus, Higuain raggiunge un record importante

Gonzalo Higuain alla Juventus raggiunge un traguardo davvero importante: il Pipita, infatti, sta dimostrando di essere tornato in forma come al Napoli.

Higuain è tornato quello di Napoli, o se preferite quello visto con la maglia della Juventus prima dell’infruttuoso prestito al Milan e poi al Chelsea. Lo si capisce, oltre che dai gol e dalle prestazioni, anche dai dati: secondo la Lega Serie A, infatti, durante il campionato il Pipita ha toccato quota 31 Km/h di velocità in uno scatto.

Juventus, Higuain: è record, i dettagli

Questo per il Pipita può essere considerato un vero e proprio record dal momento che non raggiungeva questo stato di forma da ormai parecchi mesi, se non addirittura anni: l’anno scorso, infatti, l’argentino ha lasciato Torino per la concorrenza di Cristiano Ronaldo.

I due erano considerati da molti incompatibili e forse sulla carta è così, ma Sarri è riuscito a trovare per loro la chiave giusta: punta centrale nel tridente l’argentino, esterno a destra il portoghese. Se invece il modulo è a due punte, entrambi si dividono gli spazi.

Questo record, però, è un segnale importante: Higuain è tornato ed è pronto a dare continuità di rendimento alle sue prestazioni.

Ha la fiducia della squadra, della società, dell’allenatore: per un giocatore non può che essere un ulteriore stimolo per fare sempre meglio. E magari alzare la Champions League.

