Kylian Mbappé ha firmato il rinnovo col Psg da 35 milioni di euro all’anno: questa è una news di calciomercato che nessuno si aspettava: tutti i dettagli.

Finalmente è arrivata la notizia ufficiale: Mbappé ha rinnovato il suo contratto con il Psg, un affare dalle cifre a dir poco mostruose. Per l’attaccante classe 1999 infatti è pronto un prolungamento da ben 35 milioni di euro a stagione, ecco tutti i dettagli che sbaragliano la concorrenza nel calciomercato.

Mbappé, Calciomercato: rinnovo da 35 milioni

I dettagli dell’affare Mbappé parlano di un rinnovo di contratto con cifre folli proprio per convincere il francese, ex Monaco, a rimanere a Parigi, alla corte di Tuchel, per cercare di portare in Francia la Champions League.

Nonostante gli enormi sforzi economici del club, infatti, il Psg ha sempre mancato l’appuntamento con l’Europa deludendo ogni anno. Questo accordo da 35 milioni di euro all’anno spazza quindi via tutte le voci che volevano il ragazzo lontano dal club campione di Ligue 1.

Finalmente ci siamo, Mbappé rimarrà a Parigi ancora per tanti anni, con buona pace di tutti i club interessati a lui: dal Psg al Barcellona fino al Bayern Monaco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK