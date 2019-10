Calciomercato Juventus, news su Rugani alla Roma: un altro club si intromette nella trattativa che rischia di saltare. Tutti i dettagli, arriva l’offerta?

Non è un periodo fortunato per Daniele Rugani: rimasto alla Juve per cause di forma maggiore (l’infortunio di Chiellini), il difensore centrale classe 1994 è ormai sempre più ai margini del progetto. Adesso anche la trattativa con la Roma non sembra andare a buon fine: un altro club infatti sembra volersi intromettere.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: trattativa saltata

Daniele Rugani alla Roma sembra ormai ad un passo dall’essere saltata come trattativa: il calciomercato Juventus in uscita si conferma essere nuovamente bloccato ma questa volta Paratici non ha colpe.

Il Tottenham, infatti, sembra volersi intromettere nell’affare mettendo sul piatto 35 milioni di euro. Un’offerta che, se confermata, farebbe le gioie dei bianconeri ma al momento rimane soltanto un rumor di mercato o poco più.

Questa notizia, però, ha raggiunto anche Trigoria e la società capitolina ha preferito tirarsi fuori dalla corsa dal momento che non è disposta a fare aste milionarie.

I dettagli precisi al momento non si conoscono ma una cosa è certa: il rischio per l’ex difensore centrale dell’Empoli è quello di rimanete a Torino ancora per tanto tempo senza giocare.

