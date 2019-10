Willian alla Juve è un’operazione di calciomercato sempre più fattibile ogni giorno che passa: il giocatore del Chelsea non vuole rinnovare, le ultime news.

Si fa sempre più calda la pista che porta Willian alla Juve: l’esterno del Chelsea, infatti, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2020, non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con i Blues ed i bianconeri risultano essere la prima squadra in cima alla lista per il suo futuro.

Willian alla Juve, Calciomercato: offerta allettante

Willian alla Juve, news calciomercato: dove giocherà l’anno prossimo Il ragazzo ex Shaktar Donetsk arriverà a parametro zero oppure prolungherà con i londinesi per poi partire?

Le opzioni sono tutte aperte ma non è da escludere che già a gennaio ci sia la fila per lui: il ragazzo, infatti, è un vero e proprio pezzo pregiato e la sua situazione contrattuale piace e non poco a moltissimi club, i quali sono pronti a fare di tutto pur di portarlo da loro.

Oltre alla Vecchia Signora, infatti, un altro top club che da tempo è sulle sue tracce è il Barcellona che sarebbe pronto a garantirgli lo stesso stipendio che oggi percepisce al Chelsea. Molto dipenderà anche da quello che vorrà fare il ragazzo: il calciomercato Juventus si infiamma, ma Paratici non vuole arrivare ad un’asta per un calciatore in scadenza.

I Blues vorrebbero però guadagnare qualcosa dalla sua cessione, oltre ovviamente a volersi liberare di un oneroso ingaggio: per questo motivo, qualora dovesse partire nella finestra invernale, necessariamente la formazione che lo acquisterà, bianconeri o catalani poco importa, dovrà riconoscere senz’altro agli inglesi qualcosa per il cartellino anche se le cifre non saranno elevate.

Con 15 milioni di euro circa la formazione militante in Premier League potrebbe tranquillamente lasciarlo partire. Staremo a vedere che cosa accadrà, ma siamo sicuri che Willian alla Juve è una news di calciomercato terrà banco ancora per molti mesi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK