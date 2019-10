Calciomercato Juve, Fabio Paratici è scatenato: sembrerebbe aver chiuso un affare da 56 milioni di euro per un fenomeno della nazionale olandese.

Danyell Malen è un obiettivo concreto della Juventus ma le ultime news di calciomercato parlano di un interesse sempre più forte dell’Arsenal che è pronta a mettere sul piatto 56 milioni di euro per il ragazzo del talento del PSV. Paratici, però, non vuole farselo scappare: vuole arrivare a pareggiare l’offerta.

Calciomercato Juve, Malen pista calda: 56 milioni sul piatto

La concorrenza è davvero elevatissima ed i club in questione sono delle squadre che hanno delle notevoli potenzialità economiche e non solo. Oltre ai Gunners, infatti, c’è davvero la fila per il fenomenale giocatore che è nel giro ormai da tempo della nazionale dell’Olanda.

I 56 milioni di euro però sarebbero senz’altro ben spesi dal momento che parliamo di un vero e proprio talento assoluto del calcio mondiale che è pronto a spiccare il volo. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

La Juve però rimane molto vigile e, come detto, è pronta a pareggiare l’offerta della compagine inglese anche se a fatica. Nella speranza ovviamente che non ci siano altri rialzi: l’asta, del resto, è già iniziata ma i bianconeri si sono voluti inserire. Su un talento del genere non si può fare altro che provare.

