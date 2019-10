Genoa Milan Formazioni Ufficiali: Piatek guida l’attacco

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa Milan, dove Marco Giampaolo ha confermato Piatek alla guida dell’attacco e fatto qualche cambio.

Sono uscite ora le formazioni con le quali Genoa e Milan scenderanno in campo a Marassi. Una partita non semplice per entrambe le squadre: da una parte i rossoblu non se la stanno passando benissimo in classifica e le prestazioni non sono buone.

Dall’altra Marco Giampaolo sembra essere davvero ad un passo dall’esonero: la scommessa di Maldini e Boban al momento non sta portando i frutti sperati.

Formazioni Ufficiali Genoa Milan: Duarte in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa Milan, con Andreazzoli in seria difficoltà che si affida a Radu tra i pali, Romero difensore sul centro-destra, Zapata ex di turno in mezzo e Criscito a completare il reparto.

A centrocampo le ali saranno Ghiglione e Pajac, con Schone in cabina di regia, Lerager e Radovanovic a completare il reparto. In avanti confermatissimi Kouame e Pinamonti.

Giampaolo risponde con il consueto 4-3-3 dove Donnarumma agirà in porta, Calabria e Hernandez terzini mentre in mezzo Duarte affiancherà Romagnoli. A centrocampo Biglia agirà da regista e Kessié-Paquetà gli interni. In avanti spazio a Suso e Leao esterni e Piatek punta centrale.

GENOA (3-5-2): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti. ALL.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Duarte, A.Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao. ALL.: Giampaolo.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

