Pagelle Genoa Milan, tutti i voti della partita

Pagelle Genoa Milan, i voti della partita valida per la settima giornata di Serie A 2019/2020 andata in scena allo stadio Marassi.

Genoa Milan è stata una partita giocata sul filo del rasoio e dove le due squadre si giocavano davvero tanto. In palio c’era anche il futuro di Andreazzoli e Giampaolo, le cui panchine erano fortemente in bilico. Ecco le pagelle dell’anticipo serale della settima giornata di Serie A:

Radu 5

Romero 5,5

Zapata 6

Criscito 6

(dall’11 Biraschi 4)

Ghiglione 5

Schone 6,5

Radovanovic 5,5

Lerager 6

Pajac 6

Kouame 5,5

Pinamonti 5,5

Pagelle Genoa Milan ci portano ora ad analizzare i voti degli uomini di Giampaolo:

Reina 5

Calabria 5

Duarte 6

Romagnoli 6,5

Theo Hernandez 7

Kessie 7

Biglia 6

Calhanoglu 5

(dal 46′ Paquetà 6,5)

Suso 6

Piatek 5

(dal 46′ Leao 6,5)

Bonaventura 6

Pagelle Genoa Milan, i migliori e i peggiori

Pagelle Genoa Milan ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Hanno deluso le punte da cui ci si aspettava di più, ossia Piatek e Pinamonti. Non hanno brillato più di tanto nemmeno i due portieri, poco attenti e concentrati nelle occasioni importanti. Da rivedere anche i reparti difensivi, per quanto alcuni singoli siano riusciti a portare a casa la sufficienza.

A far la differenza è sta la personalità e l’esperienza. Nota di merito quindi per Kessie, bravo a caricarsi un Milan in difficoltà sulle spalle. Sono spiccate la rapidità e la freschezza fisica di Theo Hernandez, tra i più positivi tra i rossoneri. In casa Genoa, si è messa in mostra la qualità di Schone. Senza alcun dubbio il centrocampista ex Ajax è un giocatore di altissimo livelli e dai piedi delicati.

