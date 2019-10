Potrebbe essere Maurizio Sarri l’ostacolo e il vero problema per l’approdo di Wilian, in uscita dal Chelsea, alla Juventus.

Il nome di Wilian è da tempo accostato alla Juventus. Il brasiliano, che andrà in scadenza con il Chelsea, è finito quindi nel mirino di Paratici, che starebbe studiando una strategia e un modo per poterlo acquistare a parametro zero. Gli ostacoli però sarebbero molteplici, a partire dalla forte concorrenza del Barcellona, anch’essa interessata al giocatore verdeoro, e al tentativo dei londinesi di prolungare il contratto per almeno un altro anno.

Wiliam alla Juventus, Calciomercato: il brasiliano dice no a causa di Sarri?

Il vero problema per arrivare al Wiliam sarebbe però legato a Maurizio Sarri. Il 31enne sudamericano infatti, memore di quando accaduto la passata stagione, quando l’attuale allenatore dei bianconeri sedeva proprio sulla panchina del Chelsea, avrebbe, secondo quanto rivelato dal ‘Daily Express’, confidato ad alcuni suoi amici di non voler andare alla Juventus proprio per la presenza dell’ex mister dei Blues, in quanto l’idea di calcio di quello che è stato il suo ex tecnico non lo convince del tutto.

La priorità del brasiliano sarebbe tra l’altro quella di rinnovare il suo contratto e di restare a Londra, dove è comunque considerato un giocatore importante da Frankie Lampard. Insomma, a 31 anni il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier League. Appare difficile, secondo quanto riportato dal media britannico, che Wilian possa ripensarsi. Anche se nel mercato i colpi sono sempre dietro l’angolo e non sono certo una novità.

