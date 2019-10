Le probabili formazioni di Inter Juventus ci raccontano come Maurizio Sarri sia pronto a scegliere Gonzalo Higuain e non Paulo Dybala.

La Joya non avrebbe preso benissimo la notizia e i rapporti con il mister sarebbero arrivati ai minimi termini. La sensazione è che Paulo possa essere ceduto nella sessione di calciomercato estiva, con i bianconeri che ormai non credono più in lui e hanno voglia di cambiare qualcosa là davanti.

Inter Juventus probabili formazioni, Dybala è furioso

Dybala fuori dalle probabili formazioni di Inter Juventus e scoppia ancora una volta la polemica. Il calciatore argentino rimane dunque fuori dai giochi e sarà costretto a ripartire dalla panchina. Staremo a vedere cosa accadrà.

Il rapporto sembra davvero difficile da ricucire, la sensazione è che l’avventura a Torino dell’attaccante argentino si possa considerare ormai terminata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK