Calciomercato Juventus, Campione del Modo in arrivo: affare da 45 milioni

Calciomercato Juventus: è in arrivo un centrocampista campione del Mondo in mediana? Maurizio Sarri lo ha già allenato e lo conosce bene: tutti i dettagli.

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un Fabio Paratici scatenato: è in arrivo un campione del mondo proprio a centrocampo che Maurizio Sarri ha già avuto l’opportunità di allenare. Stiamo parlando di N’Golo Kanté, mediano fenomenale del Chelsea che è sempre stato un pupillo dell’attuale tecnico dei bianconeri tra le fila dei Blues. La concorrenza, però, è altissima.

Calciomercato Juventus, Kanté torna da Sarri? L’offerta

Maurizio Sarri vuole N’Golo Kanté, lo considera uno dei giocatori giusti per rinforzare la sua squadra per l’anno prossimo: già, perchè difficilmente il ragazzo arriverà a vestire la maglia della Vecchia Signora a gennaio.

Gli ultimi rumors di calciomercato Juventus parlano di un’offerta di circa 45 milioni di euro per il ragazzo francese, ma al momento non sembra essere quella giusta per la società di Corso Galileo Ferraris.

Ecco allora che la concorrenza si alzerebbe tantissimo: il Real Madrid, infatti, è pronto a fare di tutto pur di portarlo a vestire la maglia dei Blancos. L’offerta? Al momento non c’è ancora ma Zinedine Zidane vuole solo lui.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma Kanté è un obiettivo concreto del prossimo mercato estivo. Le basi, però, devono essere messe già da ora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK