Calciomercato Juventus, doppia sfida all’Inter: ecco gli obiettivi

Inter Juventus potrebbe continuare anche sul mercato. Dopo il match di ieri sera di San Siro, vinto con personalità e carattere dalla squadra bianconera, le due società potrebbero sfidarsi per degli obiettivi in comune.

Calciomercato Juventus, è sfida con l’Inter per due obiettivi

Infatti, come riportato dall’edizione di ‘Tuttosport’, sia bianconeri che nerazzurri avrebbero messo nel mirino due giocatori che sono stati assoluti protagonisti in questo primo scorcio di campionato: Chiesa e Tonali. L’attaccante viola è un pallino di Paratici da circa un anno. La scorsa estate l’affare sembrava vicinissimo alla conclusione e alla fumata bianca definitiva, ma il cambio di proprietà dei viola ha bloccato il tutto. Ogni discorso è quindi rinviato all’estate del 2020, tenendo conto ovviamente della volontà della società toscana. Occhio però anche all’Inter, da tempo alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche e con quel profilo.

Discorso un po’ diverso per il centrocampista del Brescia. Cellino si sfrega già le mani, perché sul suo gioiello potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. La valutazione si aggira già sui 30 milioni di euro. E il prezzo, viste le prestazioni del classe 2000, sembra esser destinato a salire. Inter e Juventus sono da tempo sul giocatore. Insomma, dal campo al mercato. Il derby d’Italia sembra esser destinato a non finire mai. Non resta chi attendere la prossima estate per vendere chi la spunterà.

