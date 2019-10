Il gol di ieri nel match di San Siro ha dimostrato che Dybala si è ripreso la Juventus. Ecco come cambia il futuro dell’argentino.

Un gol che sancisce la rinascita. Paulo Dybala si è ufficialmente ripreso la Juventus. La rete di ieri contro l’Inter è il simbolo di un giocatore ritrovato e che è prepotentemente tornata protagonista. E ora anche gli scenari sul futuro dell’argentino potrebbero radicalmente cambiare e mutare.

Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: che futuro per l’argentino?

Dybala nella sfida di San Siro è stato a dir poco letale. Sono bastati circa cinque minuti alla Joya per trovare la via della rete. Un diagonale chirurgico, preciso e freddo, che non ha lasciato alcuna speranza ad Handanovic. Un sinistro potente e velenoso che ha permesso all’ex argentino di sbloccarsi e di ripagare la fiducia di Maurizio Sarri. Il gol infatti gli mancava da quasi sei mesi. Un’astinenza che rischiava di essere pericolosa per la sua condizione mentale.

E ora? Ora tutto può radicalmente cambiare. E non solo nelle gerarchie offensive della Vecchia Signora, ma anche nel futuro del buon Paulo. Il suo addio, addirittura già nel mese di gennaio, sembrava essere un qualcosa di possibile e di percorribile. Tottenham, Psg e Manchester United avrebbero potuto sferrare l’assalto decisivo. Dybala però si è ripreso la Juventus e ha illuminato San Siro. Difficilmente i bianconeri se ne priveranno. La Joya potrebbe essere l’arma in più di questa stagione. Sarri potrebbe aver vinto la sua scommessa. E l’argentino adesso non si vuole assolutamente fermare.

