Al termine di Inter Juventus, Antonio Cassano ha voluto dire la sua sulla lotta per lo scudetto. Ecco le parole del barese.

Inter Juventus ha lasciato tantissimi spunti, motivi di riflessione e di analisi. La bella vittoria di San Siro ha permesso agli uomini di Maurizio Sarri di conquistare la vetta della classifica. La lotta scudetto sembra però essere tutt’altro che decisa e chiusa. A pensarla così è anche Antonio Cassano.

Inter Juventus, il pensiero di Cassano

Il barese ha voluto dire la sua sulla sfida per il tricolore. Queste le sue parole, rilasciate durante la trasmissione ‘Tiki Taka’, in cui l’ex calciatore è opinionista fisso: “Per lo scudetto io dico ancora Inter. I nerazzurri per me possono farcela. Vedo la Juventus più concentrata sulla Champions League. Quello mi sembra il vero obiettivo dei bianconeri. E questo può senza alcun dubbio sottrarre delle energie fondamentali per il campionato“.

Insomma, Cassano ha voluto fare il suo pronostico, che vede l’Inter ancora leggermente favorita, nonostante la sconfitta di ieri nello scontro diretto. La Champions come ago della bilancia: è questo il pensiero dell’ex giocatore della nazionale. Sta ai bianconeri rispondere sul campo. Come detto da Higuain nel post partita, la Juventus non ha intenzione di mollare alcun obiettivo stagionale.

