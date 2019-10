Dopo la sosta per le nazionali, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri dovrebbe ritrovare e riavere a disposizione tre giocatori.

In casa Juventus la sosta sarà all’insegna del sorriso. Il riferimento non è soltanto alla bella vittoria sul campo dell’Inter. Le buone notizie infatti arrivano anche dall’infermeria. Maurizio Sarri alla ripresa del campionato potrebbe riabbracciare e riavere a disposizione tre giocatori.

Juventus, tre buone notizie per Sarri: ecco chi rientra

Come rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’allenatore della Juventus, dopo la sosta per le nazionali, dovrebbe ritrovare Douglas Costa, Danilo e De Sciglio. Tre possibili recuperi importantissimi in vista delle sfide contro Bologna e Lokomotiv Mosca, che ridaranno il via agli impegni della squadra piemontese.

Per i due brasiliani i tempi di recupero sono stati rispettati e le cure hanno sortito gli effetti sperati. Un po’ più lunga invece l’attesa per De Sciglio. Il rischio per il terzino era quello di un’ulteriore ricaduta. Ora però le condizioni dell’ex Milan sembrano essere migliorate e tra due settimane potrà tornare a disposizione di Maurizio Sarri e scendere finalmente di nuovo in campo. Insomma, la Juventus avrà tre ulteriori pedine a disposizione per affrontare due match fondamentali per il proseguo della stagione. I motivi per sorridere sono anche questi. La corsa in Serie A e in Champions League ripartirà con delle armi in più.

