La mamma della fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha fatto delle dichiarazioni pesanti ed inaspettate sul giocatore della Juventus.

A parlare è Catherine Fulop, la mamma di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala da circa un anno. Il giocatore della Juventus e la sua compagna hanno una relazione che sta andando a gonfie vele ma alla donna non sembra andare giù questa relazione, o almeno in passato è stato così: le sue dichiarazioni nei confronti della Joya hanno lasciato senza parole i tifosi bianconeri.

Mamma fidanzata Dybala: “Lo odiavo, volevo suicidarmi”

La donna infatti ha dichiarato in un programma radiofonico argentino che non è stato facile per lei non vedere sua figlia per così tanto tempo. La cosa che le ha fatto più male, infatti, è stato il fatto che l’attuale numero 10 della Juventus l’ha portata in Europa, lasciandola da sola.

Catherine Fulop, la mamma di Oriana Sabatini fidanzata di Dybala, ha detto più volte al telefono al ragazzo classe 1993 che lo odia ma lui, molto pacatamente, ha sempre risposto che si sta prendendo cura di lei.

Questo fatto, però, non è andato giù alla donna che all’inizio ha confessato che avrebbe voluto suicidarsi, ma adesso le cose sembrano andare molto meglio per lei. Insomma, la fase pesante sembra essere finalmente superata.

