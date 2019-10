Mandzukic allo United, Calciomercato Juve: cifre importanti sul piatto

Mario Mandzukic al Manchester United è ormai un affare di calciomercato Juve in dirittura d’arrivo: le cifre ed i dettagli del suo trasferimento.

Mario Mandzukic è molto vicino al trasferimento al Manchester United. La Juventus ormai lo considera un giocatore fuori rosa ed il ragazzo ormai sembra essersi rassegnato al fatto che dovrà necessariamente lasciare Torino. Ecco allora che i Red Devils sono la squadra ideale in cui trasferirsi ed i motivi sono molteplici: eccone almeno due.

Mandzukic allo United, Calciomercato Juventus: offerta in arrivo

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, i Red Devils vogliono portare a tutti i costi l’attaccante croato che è consapevole del fatto che alla corte di Maurizio Sarri ha ormai finito i suoi tempi.

Da attaccante di lusso, infatti, è diventato ormai un esubero da dover piazzare a tutti i costi. Riusciranno i bianconeri a piazzarlo a cifre elevate? Staremo a vedere, ma nel frattempo dovranno accontentarsi di almeno 10 milioni di euro: questo è il costo del suo cartellino.

Mandzukic allo United è un affare di calciomercato Juve davvero interessante per tutti. I motivi sono sostanzialmente due: il primo è il fatto che il ragazzo potrà finalmente tornare importante in un top club. Il secondo, ovviamente, è riferito ai bianconeri.

La Vecchia Signora infatti si libererà di un calciatore che non rientra da tempo tra le fila dei titolari né tanto meno in quello delle riserve. Ecco allora che ritorna in auge un nuovo scenario: quello di Mandzukic allo United a gennaio.

