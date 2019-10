Juventus, elenco giocatori convocati in Nazionale: quattordici assenze

L’elenco completo dei giocatori che sono stati convocati in Nazionale in questa settimana e saranno assenti alla Continassa: quattordici assenti per Sarri.

Sono ben 14 i giocatori della Juventus che sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali ed hanno risposto “presente” ai rispettivi Commisari Tecnici. Ecco l’elenco completo, con Maurizio Sarri che, dopo 3 giorni di riposo, dovrà fare a meno sostanzialmente di gran parte della squadra titolare.

Giocatori Juventus in Nazionale: elenco completo

Avrebbero potuto anche essere di più di questi se non ci fossero così tanti infortunati: persone come Chiellini e Douglas Costa, per dirne due a caso, avrebbero potuto benissimo innalzare il numero di questo elenco.

Alla fine, però, sono “soltanto” 14 equamente distribuiti in tutti i reparti.

Szczesny (Polonia)

Bonucci, Bernardeschi (Italia)

De Ligt (Olanda)

Demiral (Albania)

Alex Sandro (Brasile)

Cuadrado (Colombia)

Pjanic (Bosnia)

Emre Can (Germania)

Matuidi (Francia)

Bentancur (Uruguay)

Ronaldo (Portogallo)

Ramsey (Galles)

Dybala (Argentina)

