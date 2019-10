Rakitic sembra avvicinarsi sempre più alla Juventus. Il croato infatti avrebbe messo la destinazione bianconera in cima alle proprie preferenze.

Rakitic è il nome che sta accendendo le passioni e i sogni del tifosi della Juventus. Il croato è da tempo un pallino di Paratici che sembra esser disposto a fare di tutto per portarlo a Torino. E la situazione starebbe davvero diventando favorevole per i bianconeri.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: il croato vuole i bianconeri

Rakitic infatti, secondo quanto rivelato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, avrebbe chiesto alla dirigenza del Barcellona di favorire il suo trasferimento alla Juventus. La richiesta del croato riguarderebbe in primis le pretese economiche dei catalani, che dovrebbero essere abbassate per rendere più semplice il buon esito della trattativa. La valutazione dei blaugrana si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro e questo potrebbe spaventare i bianconeri. Il contratto del 31enne scade nel giugno 2021 e questo potrebbe permettere a Paratici di puntare molto sulla volontà del giocatore, che altrimenti andrebbe a scadenza.

L’approdo del classe 1988 in quel di Vinovo sembrava essere a un passo già la scorsa estate, quando si era parlato con insistenza di uno scambio con Emre Can e Bernardeschi. Tutto però potrebbe riprendere corpo nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Il sogno Rakitic potrebbe diventare finalmente realtà. E anche il croato sembra spingere affinché questo avvenga. Mai come in questo caso i prossimi saranno quelli decisivi e l’attesa potrebbe essere più che motivata e giustificata.

