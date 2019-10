Aaron Ramsey si è infortunato durante il riscaldamento nell’intervallo di Inter Juventus, ma è partito comunque per la Nazionale. Rientra a Torino subito?

Non è un inizio di stagione particolarmente fortunato sotto il profilo fisico per Aaron Ramsey. Il centrocampista arrivato in estate a parametro zero dopo essersi svincolato dall’Arsenal, infatti, avrebbe dovuto entrare nell’intervallo di Inter Juventus al posto di Bernardeschi ma è stato fermato ad un lieve affaticamento muscolare: ciò nonostante ha deciso di partire con la sua Nazionale, il Galles, scatenando l’ira dei bianconeri.

Ramsey infortunio, Juventus: rientro anticipato a Torino?

Come da prassi, infatti, ogni giocatore che è stato convocato nella rispettiva Nazionale deve necessariamente rispondere e presentarsi al ritiro, tuttavia il motivo della rabbia dei bianconeri è un altro: difficilmente, infatti, il giocatore rientrerà a Torino a causa di questo infortunio.

La speranza della Vecchia Signora, invece, è quella di riportare subito il gallese alla Continassa per seguire da vicino lo sviluppo della sua convalescenza. Probabilmente si tratta di un problema da poco, ma meglio averlo sott’occhio piuttosto che lontano ore di aereo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK