Pilastro e jolly. Non esiste miglior modo per descrivere l’apporto dato in queste ultime settimane da Juan Cuadrado. Il colombiano si è perfettamente adattato al ruolo da terzino destro, cucitogli addosso da Maurizio Sarri. Una soluzione dettata dall’emergenza, visti gli infortuni di Danilo e De Sciglio, ma che si è rivelata azzeccata e vincente.

Cuadrado resta alla Juventus, Calciomercato: rinnovo a un passo

D’altronde Cuadrado ha sempre fatto della duttilità e del sapersi adattare le sue principali caratteristiche. E pensare che quest’estate sembrava uno di quei giocatori destinati alla cessione. Sarri però ha voluto puntare con decisione su di lui in un momento di difficoltà e di necessità e il colombiano l’ha ripagato con prestazioni di altissimo livello. E ora è davvero difficili rinunciarci.

Il riferimento non è solo al campo, ma anche a un contratto che va verso la scadenza. Il 30 giugno 2020 infatti non è poi così lontano e distante. Ed è per questo che in casa Juventus si inizia a pensare con insistenza e con intelligenza al rinnovo. Come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’idea sarebbe quella di un prolungamento fino al 2021. L’incontro con il procuratore Alessandro Lucci potrebbe esserci già nelle prossime settimane. L’obiettivo potrebbe essere quello di mettere nero su bianco il prima possibile. Insomma. Cuadrado si è ripreso la Juventus. Perché quando c’è la forza di volontà, la determinazione e la fame nulla è impossibile.

