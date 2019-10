Demiral al Milan, ritorna di moda il difensore centrale della Juventus. Il ragazzo è un obiettivo concreto di calciomercato e i rossoneri vogliono prenderlo.

Non è stato un inizio di stagione facile per Demiral alla Juventus. Il difensore centrale dei bianconeri, infatti, è sceso in campo soltanto una volta ed ha deluso, non vedendo più spazio in gare ufficiali. Per questo motivo ritorna in auge il Milan per il ragazzo che soltanto pochi mesi fa è stato pagato ben 18 milioni di euro da Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: offerta a gennaio

Difficilmente Demiral al Milan sarà un affare a titolo definitivo: le ultimissime news di calciomercato Juventus riportano, invece, il fatto che la formula di trasferimento sarà quella del prestito secco oppure, al più, prestito oneroso con diritto di riscatto e contro-riscatto da parte dei bianconeri.

Ecco allora che la Vecchia Signora a queste condizioni potrebbe lasciar partire il ragazzo classe 1998 che, forse, non è ancora pronto per certi palcoscenici e per certe maglie. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK