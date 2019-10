Paulo Dybala al Manchester United potrebbe seguire Massimiliano Allegri, suo allenatore tra le fila dei bianconeri. Le ultime sul calciomercato Juventus.

Al momento rimane poco più di una grande suggestione di calciomercato Juventus, ma Paulo Dybala al Manchester United potrebbe trasferirsi nel caso in cui dovesse arrivare Massimiliano Allegri sulla panchina dei Red Devils. Il tecnico toscano, infatti, vorrebbe portare la Joya in Premier League.

Dybala al Manchester United, Calciomercato Juventus: Allegri ci pensa

Tutto dipenderà quindi dalla volontà di Massimiliano Allegri: vuole o meno portare la Joya tra le fila dei Red Devils? Al momento il tutto è ancora avvolto da un grande punto di domanda, soprattutto dettato dal fatto che al momento l’allenatore toscano non è ancora sicuro nemmeno di finire sulla panchina degli inglesi.

Al momento non sappiamo che cosa accadrà da qui a qualche mese, soprattutto perchè adesso l’argentino ex Palermo è tornato ad essere al centro dei progetti della Vecchia Signora e di Maurizio Sarri. In tal senso il gol all’Inter e la partenza dal primo minuto è stato assolutamente emblematico: il segnale è lanciato.

