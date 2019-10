Alessio Tacchinardi ha voluto dire la sua sul valore e la forza di Miralem Pjanic, che sta vivendo un grande momento di forma.

Miralem Pjanic è senza alcun dubbio uno dei giocatori più in forma della Juventus. Lo dimostrano le prestazioni, i gol realizzati, ma anche il perfetto lancio con cui ha dato il via alla rete di Dybala in Inter Juventus. Dietro il rendimento del bosniaco c’è sicuramente la mano di Maurizio Sarri. A parlare di questo è stato, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex centrocampista dei bianconeri Alessio Tacchinardi.

Juventus, le parole di Tacchinardi su Pjanic

“Modric è ormai entrato in una parabola discendente. L‘unico che mi sembra al livello di Pjanic forse è de Jong del Barcellona. L’olandese è un centrocampista totale e ha solo 22 anni. Però anche il bosniaco può ancora migliorare e crescere. Ho la sensazione che possa dare ancora un 20% in più. Sta dando molto di più con il nuovo modulo. Questo sicuramente vorrà dire qualcosa e non può essere un caso“, queste le parole di Tacchinardi. Insomma, l’ex centrocampista ha voluto tessere le lodi a Pjanic, vedendo in lui un regista di altissimo livello e che può ancora dare tanto in maglia bianconera.

Lo stesso ex giocatore della Juventus ha sottolineato l’importanza della nuova posizione tattica. Il bosniaco infatti nelle ultime partite ha lavorato bene in entrambe le fasi, dando un contributo fondamentale in copertura. Insomma, un nuovo Pjanic sta nascendo. E il merito è senza alcun dubbio anche di Maurizio Sarri.

