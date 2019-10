Rakitic alla Juve, ultimissime news di calciomercato riguardanti questo possibile affare tra i bianconeri ed il Barcellona: arriva un aiuto inaspettato.

Arriva un aiuto piuttosto inaspettato nell’affare che potrebbe portare Ivan Rakitic alla Juventus. Il centrocampista del Barclelona e della Nazionale della Croazia è ormai da tempo ai ferri corti con il Barcellona: il suo tempo tra le fila dei blaugrana sembra essere ormai giunto al termine.

Rakitic alla Juve, Calciomercato: Barcellona aiuta i bianconeri

Il Barça, però, potrebbe indirettamente aiutare la Vecchia Signora nel portare Rakitic a Torino, alla corte di Maurizio Sarri. Il giocatore, infatti, i catalani non vogliono cederlo in Premier League dove ci sono parecchi club interessati, come ad esempio il Manchester City ed il Manchester United.

Per questo motivo l’assist, possiamo chiamarlo così, è servito: adesso starà all’abilità di Fabio Paratici riuscire ad intavolare una trattativa velocemente dal momento che potrebbero esserci altre squadre interessate a portare via dalla Catalogna uno dei centrocampisti più forti al mondo.

Che cosa accadrà, quindi, nelle prossime settimane? Per prima cosa i dirigenti e uomini-mercato bianconeri cercheranno di prendere ulteriori informazioni riguardo al ragazzo, che è nell’obiettivo anche del Real Madrid.

Successivamente la Juventus proverrà ad abbassare le pretese economiche del club: 50 milioni di euro per un giocatore il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021.

