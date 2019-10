Marco Verratti è da tempo un obiettivo della Juventus. Il centrocampista potrebbe però rinnovare il suo contratto con il Psg.

Marco Verratti è un nome che rimbalza costantemente quando si parla di calciomercato. Il centrocampista viene costantemente accostato alle big del nostro campionato, ma nessuna trattativa è mai davvero entrata nel vivo. Il 26enne è da tempo un obiettivo della Juventus e un vero e proprio pallino di Paratici, che potrebbe sferrare l’assalto la prossima estate.

Verratti alla Juventus, Calciomercato: rinnovo con il Psg più vicino

Verratti però potrebbe ancora una volta restare al Psg. Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale francese ‘L’Equipe’, le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021, sarebbero a una svolta. Il club transalpino vorrebbe arrivare a un accordo nel minor tempo possibile per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero. Un pericolo che il Paris Saint-Germain non vuole assolutamente correre.

L’unica scheggia impazzita nella vicenda potrebbe essere rappresentata dal procuratore della Nazionale azzurra: Mino Raiola. Quest’ultimo infatti più di una volta avrebbe spinto per un ritorno in Italia del proprio assistito. Il tutto però potrebbe non accadere nemmeno stavolta. La Juventus resta comunque alla finestra e segue la vicenda con attenzione. La situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro. Insomma, Verratti resta un obiettivo, sicuramente più lontano. Ma Paratici non smetterà di pensare a lui. Questo al momento appare l’unica certezza.

