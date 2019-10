Calciomercato Juve, tre rinnovi in vista: contatti in corso

Calciomercato Juve, Fabio Paratici discute di tre rinnovi con calciatori al centro del progetto: i contatti sono già in corso, ma i costi sono altissimi.

Non c’è solo Szczesny nel mirino di Fabio Paratici per quanto concerne il rinnovo di contratto: la Juventus vuole alzare l’asticella e cercare di confermare tutti quei giocatori che, durante il precampionato e l’inizio di stagione, si sono dimostrati importanti e fondamentali per il nuovo corso di Maurizio Sarri. Tutti i dettagli e lo stato di avanzamento dei vari prolungamenti.

Calciomercato Juventus, tre rinnovi per Paratici: i dettagli

Il rinnovo di contratto di Szczesny è il più complicato: il portiere polacco, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ma per evitare spiacevoli inconvenienti il ragazzo ha preferito parlare con i bianconeri già ora e Paratici ha acconsentito.

Allo stesso tempo, però, da parte di entrambe le parti c’è la voglia di restare. L’aumento dell’ingaggio, però, non coincide: la Juventus chiede 4 milioni di euro (in aumento dagli attuali 3,5), ma il ragazzo ne chiede 5.

Lo stesso discorso vale anche per Blaise Matuidi e Juan Manuel Cuadrado i cui contratti invece sono in scadenza già nel 2020. I due si sono dimostrati davvero importanti nel corso di questa stagione e, per questo motivo, il loro rinnovo è molto più urgente.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se ci saranno novità in un senso o nell’altro ma una cosa è certa: la Juventus non vuole lasciar partire i suoi giocatori più importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK