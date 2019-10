Un giocatore della Juventus ormai lontano dal progetto bianconero sta volando verso la Spagna: accordo raggiunto? I dettagli e le cifre.

Le ultimissime news di calciomercato Juventus vogliono Mattia Perin molto vicino ad un approdo in Spagna nella sessione di gennaio: il portiere, dopo il fallimento delle visite mediche con il Benfica a causa di gravi problemi fisici non meglio specificati. Il Las Palmas, infatti, sarebbe interessato ad acquistarlo ma a cifre senz’altro contenute: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Perin al Las Palmas? Cifre e dettagli

Al momento è ancora tutto in forse ma l’affare potrebbe prendere presto piede soprattutto per il fatto che il ragazzo attualmente è fuori rosa tra le fila dei bianconeri e non prende parte nemmeno agli allenamenti con il resto della squadra.

Un vero peccato per la sua carriera dal momento che si tratta di un ragazzo a dir poco talentuoso che, tuttavia, a causa di numerosi problemi fisici nel corso della sua carriera, non è riuscito a rimanere tra le fila dei top player per molto tempo.

Potrebbe quindi ripartire dal Las Palmas, compagine militante nella Segunda Division spagnola. Staremo a vedere se il ragazzo vorrà scendere o meno nella Serie B della Spagna, fatto al momento abbastanza difficile ma non è detta mai l’ultima parola.

