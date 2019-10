Il futuro di Mario Mandzukic è in via di definizione. Il croato potrebbe lasciare la Juventus nella sessione di mercato di gennaio.

In casa Juventus si lavora in ottica calciomercato. I bianconeri pensano a liberarsi di alcuni esuberi. Il caso più delicato e spinoso è senza alcun dubbio quello di Mario Mandzukic. L’attaccante croato è stato accostato a tante squadre e, sul finale della sessione estiva, è stato vicinissimo al trasferimento in Qatar. Tutto però è saltato, molto probabilmente a causa della volontà del giocatore, per nulla intenzionato a finire in un campionato di livello non elevatissimo.

Calciomercato Juventus, ecco il futuro di Mandzukic

Mandzukic negli ultimi giorni è stato persino accostato all’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte sono infatti alla ricerca di un vice Lukaku e l’ex Bayern Monaco potrebbe rappresentare il profilo ideale. soprattutto per caratteristiche. La trattativa però appare complicata. Ed ecco che potrebbe tornare in voga la destinazione Premier League. Il Manchester United è infatti da tempo interessato all’attaccante della Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il 33enne avrebbe già trovato un accordo verbale di massima con i Red Devils, sempre alla ricerca di una punta di peso. Le cifre? I bianconeri dovrebbero incassare una decina di milioni di euro, ma soprattutto liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore che ormai è un vero e proprio separato in casa. Insomma, la fumata bianca stavolta sembra essere davvero dietro l’angolo. L’addio di Mandzukic a gennaio dovrebbe diventare realtà.

